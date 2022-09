Alfonso Signorini arruola quattro ex vipponi per la nuova edizione: chi sono e cosa faranno (Di martedì 13 settembre 2022) Ogni scarrafone è bell’a mamma soja e Alfonso Signorini questo detto napoletano l’ha fatto suo. Per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, il conduttore ha voluto al suo fianco ben quattro vipponi da lui scelti come concorrenti nelle passate edizioni. I quattro non entreranno di nuovo in Casa ma lavoreranno al suo fianco nei vari format satelliti che accompagneranno la nuova edizione. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli (rispettivamente della sesta e della quinta edizione) condurranno il GFVip Party su Mediaset Infinity prendendo il posto di Giulia Salemi e Gaia Zorzi; mentre Sophie Codegoni (della sesta edizione) è stata scelta come conduttrice di Casa Chi, format del settimanale Chi anche questo su ... Leggi su biccy (Di martedì 13 settembre 2022) Ogni scarrafone è bell’a mamma soja equesto detto napoletano l’ha fatto suo. Per la prossimadel Grande Fratello Vip, infatti, il conduttore ha voluto al suo fianco benda lui scelti come concorrenti nelle passate edizioni. Inon entreranno di nuovo in Casa ma lavoreranno al suo fianco nei vari format satelliti che accompagneranno la. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli (rispettivamente della sesta e della quinta) condurranno il GFVip Party su Mediaset Infinity prendendo il posto di Giulia Salemi e Gaia Zorzi; mentre Sophie Codegoni (della sesta) è stata scelta come conduttrice di Casa Chi, format del settimanale Chi anche questo su ...

