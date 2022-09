Aeroporto di Fiumicino: giro di vite contro gli Ncc abusivi (Di martedì 13 settembre 2022) Fiumicino – Il complesso di attività di contrasto all’abusivismo nei servizi di trasporto pubblico non di linea vede la Polizia di Frontiera presso lo Scalo aereo di Fiumicino impegnata in prima linea per garantire la corretta fruizione dei servizi da parte dei passeggeri e per neutralizzare le attività illegali perpetrate in danno dei turisti. A partire dalla istituzione della Task Force creata in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Roma e coordinato dal Dirigente dell’ufficio di Polizia di Frontiera di Fiumicino, l’illecito procacciamento di clienti da parte di soggetti sprovvisti di regolare licenza ha registrato una forte diminuzione, per effetto dell’intervento deciso delle forze dell’ordine non solo in ottica preventiva e di deterrenza, ma anche in una prospettiva ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 13 settembre 2022)– Il complesso di attività di contrasto all’smo nei servizi di trasporto pubblico non di linea vede la Polizia di Frontiera presso lo Scalo aereo diimpegnata in prima linea per garantire la corretta fruizione dei servizi da parte dei passeggeri e per neutralizzare le attività illegali perpetrate in danno dei turisti. A partire dalla istituzione della Task Force creata in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Roma e coordinato dal Dirigente dell’ufficio di Polizia di Frontiera di, l’illecito procacciamento di clienti da parte di soggetti sprovvisti di regolare licenza ha registrato una forte diminuzione, per effetto dell’intervento deciso delle forze dell’ordine non solo in ottica preventiva e di deterrenza, ma anche in una prospettiva ...

