Addio a Jean-Luc Godard | leggenda della Nouvelle Vague

(Di martedì 13 settembre 2022) Il cinema francese ha perso un monumento. Martedì 13 settembre,-Lucsi è spento all'età di 91 anni. Così ha fatto sapere il suo entourage a Liberation. Il regista franco-svizzero è stato uno dei grandi architetti. Nato a Parigi il 3 dicembre 1930,-Lucera figlio di due ragazzi entrambi provenienti da ricche famiglie protestanti. Nel 1954 realizzò il suo primo cortometraggio, Opération Béton, sulla costruzione di una diga. Cinque anni dopo, il suo primo film, Fino all'ultimo respiro, conSeberg e-Paul Belmondo. Trionfo popolare e di critica, il film ha gettato le basi per una filmografia innovativa e sovversiva. Insieme a François Truffaut,è diventato il ...

