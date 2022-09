Abbonamento Netflix a 2 euro per dodici mesi: ritorna la truffa (Di martedì 13 settembre 2022) Sta arrivando una nuova ondata di messaggi e post riguardanti il presunto lancio di una promozione, tramite la quale tutti possono ottenere un Abbonamento Netflix a soli 2 euro per i prossimi dodici mesi. Un’offerta assolutamente fuori mercato, che rappresenta in tutto e per tutto una truffa. Come abbiamo riportato ad inizio mese con un altro articolo, infatti, la nota piattaforma che ci propone continuamente serie TV e film ad oggi non ha mai confermato una campagna del genere. A dirla tutta, appare altamente improbabile che un domani si possa arrivare a cifre simili. Come riconoscere la truffa sull’Abbonamento Netflix a 2 euro per dodici mesi: gira tanto su Facebook Da quello ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Sta arrivando una nuova ondata di messaggi e post riguardanti il presunto lancio di una promozione, tramite la quale tutti possono ottenere una soli 2per i prossimi. Un’offerta assolutamente fuori mercato, che rappresenta in tutto e per tutto una. Come abbiamo riportato ad inizio mese con un altro articolo, infatti, la nota piattaforma che ci propone continuamente serie TV e film ad oggi non ha mai confermato una campagna del genere. A dirla tutta, appare altamente improbabile che un domani si possa arrivare a cifre simili. Come riconoscere lasull’a 2per: gira tanto su Facebook Da quello ...

