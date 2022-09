Sono 70 mila i posti non assegnati, Uil Scuola: “Un disastro annunciato. Si è riusciti a fare peggio dello scorso anno” (Di lunedì 12 settembre 2022) A fronte delle 50 mila assunzioni annunciate dal Ministero per il personale docente, su un totale di più di 94.000 posti disponibili iniziali, solo 35.773 Sono stati i contratti a tempo indeterminato. Di questi, però 9 mila Sono posti già assegnati nel 2021 e quindi da calcolare nel contingente dello scorso anno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022) A fronte delle 50assunzioni annunciate dal Ministero per il personale docente, su un totale di più di 94.000disponibili iniziali, solo 35.773stati i contratti a tempo indeterminato. Di questi, però 9giànel 2021 e quindi da calcolare nel contingente. L'articolo .

