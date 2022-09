Segregata da fratello e cognata per 22 anni in un tugurio (Di lunedì 12 settembre 2022) A Bojano (Campobasso) una 67enne era tenuta Segregata da decenni dal fratello e dalla cognata. Tra violenze e privazioni, era costretta a vivere in una stanza senza riscaldamento Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) A Bojano (Campobasso) una 67enne era tenutada decenni dale dalla. Tra violenze e privazioni, era costretta a vivere in una stanza senza riscaldamento

fanpage : Una donna di 67 anni è stata segregata in casa per 22 anni. I suoi aguzzini sarebbero stati il fratello e la cognat… - m7b43 : RT @ultimenotizie: Per oltre 22 anni ha vissuto segregata in casa, rinchiusa in una stanza al freddo e vessata quotidianamente dal fratello… - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Bojano (Campobasso) - Donna segregata per 22 anni da fratello e cognata, un episodio che la Procura definisce di 'orrore quo… - zazoomblog : Donna segregata in casa dal fratello e dalla cognata: l’incubo è durato ben 22 anni - #Donna #segregata #fratello… - Giornaleditalia : #Campobasso22annisegregatacarabinieri Campobasso, donna segregata in casa per 22 anni viene liberata dai Carabinier… -