Agenzia_Ansa : Il feretro di Elisabetta II è ad Edimburgo accolto da migliaia di persone. La bara è stata portata a spalla da un… - fisco24_info : Regina: a Edimburgo sudditi in fila dal primo mattino: Omaggio pubblico a St.Giles, lunghe code e regole di condotta - telodogratis : Regina: a Edimburgo sudditi in fila dal primo mattino - riccardofasan15 : RT @storie_italiane: Morte della Regina Elisabetta, oggi prima tappa dell’ultimo viaggio a Edimburgo: l’arrivo di Re Carlo e Camilla #stori… - storie_italiane : Morte della Regina Elisabetta, oggi prima tappa dell’ultimo viaggio a Edimburgo: l’arrivo di Re Carlo e Camilla… -

Fuori dalla cattedrale di St. Giles a, oltre le transenne, molti sudditi di Elisabetta II sono già in attesa: la sovrana arriverà nel pomeriggio, in processione dalla residenza reale di Holyroodhouse, e qui rimarrà esposta per ...Il feretro dellaElisabetta II è arrivato ae oggi sarà esposto a un primo omaggio pubblico nel palazzo di Holyroodhouse, la residenza reale ufficiale in città. La capitale scozzese è determinata a ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Il nuovo re a Westminster per la cerimonia delle condoglianze. Nel pomeriggio la processione a Edimburgo per il trasferimento del feretro di Elisabetta II nella cattedrale di St Giles ...