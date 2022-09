Ranking ATP 12 settembre | Carlos Alcaraz nuovo n 1 del mondo! Jannik Sinner vicino alla top-10 | Berrettini n 15

(Di lunedì 12 settembre 2022) Sarà un lunedì, 12, che ricorderemo. La storia del tennis ha unn.1 del mondo a partire da quest’oggi e si tratta di. Lo spagnolo, a 19 anni e 129 giorni, è diventato il più giovane della storia a salire sul trono dello sport con racchetta e pallina, vincendo il suo primo titolo Slam a New York nell’atto conclusivo contro il norvegese Casper Ruud. US Open, dunque, che hanno dato un connotato diversograduatoria, se si considera in particolare la top-10. Alle spalle di(6740 punti), troviamo proprio Ruud (5850 punti) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal (5810 punti), il russo Daniil Medvedev (5065 punti), il tedesco Alexander Zverev (5040 punti), il greco Stefanos Tsitsipas (4810 punti), il serbo Novak Djokovic (3570 punti), il britannico ...

Lo spagnolo batte Ruud in finale: è il più giovane di sempre a salire sul trono Atp NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Tutto in una notte a ...Una finale, quella andata in scena oggi a Flushing Meadows, come mai prima si era vista, e chissà se mai si rivedrà. Una finale che non metteva in palio "solo" un trofeo del Grande Slam, ma che avrebb ...