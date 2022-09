Onana o Handanovic? Inzaghi sceglie… entrambi (Di lunedì 12 settembre 2022) Inzaghi pronto ad utilizzare in porta sia Samir Handanovic sia André Onana Le ultime due partite dell’Inter hanno visto alternarsi in porta André Onana e Samir Handanovic. La scelta di Inzaghi, secondo il Corriere della Sera, è presto spiegata. L’allenatore nerazzurro vuole evitare di trovarsi di fronte a quanto successo l’anno scorso quando il portiere di riserva era Radu. “Onana ha necessità di giocare e potrebbe diventare il «portiere di Coppa», se Inzaghi lo utilizzerà anche domani nella sfida di Plzen. L’obiettivo minimo è quello di evitare un nuovo caso Radu, ovvero quello di un portiere mai utilizzato e chiamato a giocare per causa di forza maggiore in una partita delicata, come si è rivelata quella di Bologna del 27 aprile per l’Inter”. ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 12 settembre 2022)pronto ad utilizzare in porta sia Samirsia AndréLe ultime due partite dell’Inter hanno visto alternarsi in porta Andrée Samir. La scelta di, secondo il Corriere della Sera, è presto spiegata. L’allenatore nerazzurro vuole evitare di trovarsi di fronte a quanto successo l’anno scorso quando il portiere di riserva era Radu. “ha necessità di giocare e potrebbe diventare il «portiere di Coppa», selo utilizzerà anche domani nella sfida di Plzen. L’obiettivo minimo è quello di evitare un nuovo caso Radu, ovvero quello di un portiere mai utilizzato e chiamato a giocare per causa di forza maggiore in una partita delicata, come si è rivelata quella di Bologna del 27 aprile per l’Inter”. ...

FBiasin : Ci sono almeno 5 o 6 giocatori che sabato hanno fatto peggio di #Handanovic. Interrogarsi sul valore di #Onana è d… - MatteoBarzaghi : Inzaghi in conferenza: “Nessun segnale i cambi che ho fatto. Ho scelto di fare riposare Handanovic, De Vrij e Barel… - bocadocoracao21 : AHAHAHA Ribadisco ancora una volta ha fatto giocare Onana per non far fare la figuraccia ad handanovic in caso di… - _intermagazine : Onana o Handanovic? Inzaghi sceglie… entrambi - Interismore1908 : Questo #Onana merita di avere più chance da titolare, ma questo #Handanovic (almeno quello visto col #Torino) è imp… -