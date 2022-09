Nicola Savino, lascia Mediaset e ricomincia su Tv8 con 100% Italia: “Amo molto quando interagisco con persone della terza età, è quasi una mia perversione” (Di lunedì 12 settembre 2022) A 54 anni rimettere in discussioni certezze, non lasciarsi cullare dal successo (come opinionista all’Isola dei Famosi ha convinto pubblico e critica), mettere da parte qualsiasi paura e lanciarsi verso nuove avventure. È quello che ha fatto Nicola Savino, autore e conduttore, che ha scelto come nuova casa, dopo Mediaset, Tv8. Il primo impegno importante è il game show “100% Italia”. Un ritratto di come gli Italiani siano e stiano cambiando, attraverso sondaggi che attraversano gli usi, i costumi e le tendenze. Un modo nuovo per intrattenere il pubblico dalle 20:30 dal lunedì al venerdì, in una fascia oraria affollatissima. Un percorso che si prevede lento, irto di ostacoli, ma che – sulla carta – potrebbe ritagliarsi uno zoccolo duro di fedelissimi. Soprattutto tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) A 54 anni rimettere in discussioni certezze, nonrsi cullare dal successo (come opinionista all’Isola dei Famosi ha convinto pubblico e critica), mettere da parte qualsiasi paura e lanciarsi verso nuove avventure. È quello che ha fatto, autore e conduttore, che ha scelto come nuova casa, dopo, Tv8. Il primo impegno importante è il game show “”. Un ritratto di come glini siano e stiano cambiando, attraverso sondaggi che attraversano gli usi, i costumi e le tendenze. Un modo nuovo per intrattenere il pubblico dalle 20:30 dal lunedì al venerdì, in una fascia oraria affollatissima. Un percorso che si prevede lento, irto di ostacoli, ma che – sulla carta – potrebbe ritagliarsi uno zoccolo duro di fedelissimi. Soprattutto tra ...

