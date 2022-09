Mourinho: «I calciatori devono accettare la concorrenza interna, Abraham deve convivere con Belotti» (Di lunedì 12 settembre 2022) Mourinho a Dazn: «Io penso che a livello di mentalità siamo cresciuti lo scorso anno, il modo in cui abbiamo vinto la Conference che non è la Champions ma che per noi a livello di crescita come gruppo, emotivo, è stata importante. Quest’anno l’aspettativa è stata subito altissima perché abbiamo preso questo giocatore fenomenale (Dybala, ndr) che in condizioni normali non giocherebbe nella Roma, economicamente non abbiamo questo potenziale di super club, dobbiamo crescere dal punto di vista tecnico tattico. Dobbiamo anche crescere perché qualche calciatore deve capire che una squadra per migliorare c’è bisogno di competitività interna e c’è qualche giocatore che invece di accettare questa sfida interna di cui tu hai bisogno nelle grandi squadre c’è qualche giocatore che ha bisogno di sapere vivere con ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022)a Dazn: «Io penso che a livello di mentalità siamo cresciuti lo scorso anno, il modo in cui abbiamo vinto la Conference che non è la Champions ma che per noi a livello di crescita come gruppo, emotivo, è stata importante. Quest’anno l’aspettativa è stata subito altissima perché abbiamo preso questo giocatore fenomenale (Dybala, ndr) che in condizioni normali non giocherebbe nella Roma, economicamente non abbiamo questo potenziale di super club, dobbiamo crescere dal punto di vista tecnico tattico. Dobbiamo anche crescere perché qualche calciatorecapire che una squadra per migliorare c’è bisogno di competitivitàe c’è qualche giocatore che invece diquesta sfidadi cui tu hai bisogno nelle grandi squadre c’è qualche giocatore che ha bisogno di sapere vivere con ...

