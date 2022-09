Montagna, alpinista 34enne precipita durante un’escursione sulle Alpi Apuane e muore (Di lunedì 12 settembre 2022) È precipitato durante un’escursione sulle Alpi Apuane. Così è morto un Alpinista, un trentaquattrenne residente a Montignoso in provincia di Massa Carrara. L’incidente è avvenuto sulla Cresta Garnerone, lo riporta il Soccorso Alpino e speleologico toscano. Secondo le prime ricostruzioni, un testimone ha visto precipitare l’Alpinista ed ha chiamato i soccorsi intorno alle 13 dell’11 settembre. L’uomo al momento dell’incidente sarebbe stato da solo: l’elisoccorso Pegaso 3 è arrivato subito sul posto e un medico della squadra Alpina ha confermato il decesso. Le operazioni per il recupero della salma e l’identificazione dell’Alpinista sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Èto. Così è morto un, un trentaquattrenne residente a Montignoso in provincia di Massa Carrara. L’incidente è avvenuto sulla Cresta Garnerone, lo riporta il Soccorsono e speleologico toscano. Secondo le prime ricostruzioni, un testimone ha vistore l’ed ha chiamato i soccorsi intorno alle 13 dell’11 settembre. L’uomo al momento dell’incidente sarebbe stato da solo: l’elisoccorso Pegaso 3 è arrivato subito sul posto e un medico della squadrana ha confermato il decesso. Le operazioni per il recupero della salma e l’identificazione dell’sono ...

fattoquotidiano : Montagna, alpinista 34enne precipita durante un’escursione sulle Alpi Apuane e muore - laregione : Precipita sull’Aguille Noire: morto un alpinista - rep_milano : Incidenti in montagna, la Grigna ricorda a tre mesi dalla morte Claudio Ghezzi: per l'alpinista una targa al Rifugi… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Cade durante escursione in valle Stura, morta 37enne - CorriereAlbaBra : Una donna di nazionalità francese, di 37 anni, è deceduta nel primo pomeriggio di oggi sulle montagne cuneesi, in s… -