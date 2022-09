Mobilità sostenibile, Napoli è all’ultimo posto su 36 grandi città europee (Di lunedì 12 settembre 2022) A Napoli un Flash Mob in Bicicletta per sollecitare un cambiamento in sicurezza e vivere in una città con Mobilità sostenibile come avviene nelle grandi città europee. A breve si aprirà la Settimana Europea della Mobilità sostenibile ma siamo consapevoli di vivere in una città dalla Mobilità insostenibile. È il momento di scendere in strada, rompere questo muro di Leggi su 2anews (Di lunedì 12 settembre 2022) Aun Flash Mob in Bicicletta per sollecitare un cambiamento in sicurezza e vivere in unaconcome avviene nelle. A breve si aprirà la Settimana Europea dellama siamo consapevoli di vivere in unadallain. È il momento di scendere in strada, rompere questo muro di

studiomarzocchi : “MuvInail - Giochiamoci il futuro”, parte il 15 settembre a Roma il gioco a squadre per incentivare la mobilità sos… - lucapen39 : RT @CagliariCalcio: In bici all’Unipol Domus per la gara contro il Bari. Il Cagliari Calcio organizza la “Pedalata rossoblù”. Per saperne… - giakimanca25 : RT @CagliariCalcio: In bici all’Unipol Domus per la gara contro il Bari. Il Cagliari Calcio organizza la “Pedalata rossoblù”. Per saperne… - CagliariCalcio : In bici all’Unipol Domus per la gara contro il Bari. Il Cagliari Calcio organizza la “Pedalata rossoblù”. Per sap… - muoversintoscan : RT @arpatoscana: #Mobilità sostenibile: pubblicato il Piano Generale della mobilità ciclistica 2022 – 2024 che indica la necessità di poli… -