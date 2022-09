“Ma è dolcissimo” Principe William | al tributo per la regina il regalo di una bambina

(Di lunedì 12 settembre 2022) Morta laElisabetta, i nipotie Harry sono stati letteralmente investiti da un’ondata di affetto da parte della folla, accorsa per dare un ultimo saluto alla sovrana. Accompagnati dalle rispettive mogli, Kate Middleton e Meghan Markle, durante ila Windsor ildi Galles ha anche ricevuto un. Una bimba, racconta il Daily Mail che pubblica anche le foto e il video del tenero momento, ha regalato un peluche dell’orso Paddington a. Un gesto che l’ha molto commosso anche perché, vale la pena ricordarlo, questo personaggio è diventato una figura associata allaElisabetta, il dolceperRicordate lo sketch televisivo andato in onda durante ...

Secondo Cindy McCreery, esperta di monarchia e colonialismo all'... Un uomo è stato arrestato lungo il Royal Mile di Edimburgo dopo aver urlato frasi apparentemente contro il principe Andrea durante la processione del feretro di Elisabetta II. (ANSA) ...Il feretro della regina Elisabetta ha cominciato il viaggio che lo porterà fino a Londra, per i funerali del 19 settembre ...