Leroy Merlin: nuove assunzioni di oltre 400 Hostess/Steward e Addetti alla Vendita (Di lunedì 12 settembre 2022) Leroy Merlin offre nuove opportunità di lavoro a oltre 400 persone da inserire presso i 50 punti Vendita presenti sul territorio nazionale. La ricerca riguarda soprattutto Addetti alla Vendita, con passione per la Vendita, orientamento al cliente, dinamicità e proattività, buone capacità comunicative e relazionali, di pianificazione e di organizzazione, i quali dovranno occuparsi delle attività di caricamento delle merci e tenere le aree promozionali sempre ben fornite, chiare e attrattive, accogliere i clienti facilitando il loro orientamento nel percorso d'acquisto, accompagnare i clienti all'interno dei reparti dello store, semplificare e rendere autonomo l'atto di acquisto grazie alla sistemazione dei prodotti ...

