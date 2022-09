Elezioni | botta e risposta Letta-Meloni su bus elettrico | ' t' ha lasciato a piedi' | ' è fake news'

(Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) -tra Enricoe Giorgiaal confronto sul sito del Corriere sulla mobilità elettrica e l'ecotour del Pd in campagna elettorale. Dice: "Puntare sull'non è una cosa intelligente, perchè vuole dire mettersi in mano alla Cina e intanto perchè t'ha...". Ribatte: "Non mi ha, abbiamo tre mezzi che vengono usati in modo alternativo. E' unadel tuo sistema mediatico". E "quale sarebbe?", chiedee il segretario Pd cita alcuni quotidiani: "Libero, la Verità, il Giornale...".

Il Sannio Quotidiano

