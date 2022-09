Caro bollette, Acli Toscana: serve un intervento immediato a sostegno di famiglie, imprese e Terzo Settore (Di lunedì 12 settembre 2022) “Il Caro bollette sta pesando su famiglie e imprese. Su tutti, anche sui circoli Acli”. A dirlo è il presidente di Acli Toscana Giacomo Martelli. “I nostri circoli – dice Martelli – sono un presidio di socialità ed in questo momento stiamo riorganizzando tutte le attività sociali sospese a causa della pandemia. Un forte aumento dei costi mette a rischio quanto stiamo facendo a sostegno delle comunità”. “I costi sono diventati molto difficili da sostenere – continua Martelli – È necessario strutturare aiuti immediati che consentano alle famiglie di non aggravare ulteriormente il bilancio familiare, ed imprese ed associazioni come la nostra di poter svolgere la propria funzione sociale.” “Un altro versante di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 12 settembre 2022) “Ilsta pesando su. Su tutti, anche sui circoli”. A dirlo è il presidente diGiacomo Martelli. “I nostri circoli – dice Martelli – sono un presidio di socialità ed in questo momento stiamo riorganizzando tutte le attività sociali sospese a causa della pandemia. Un forte aumento dei costi mette a rischio quanto stiamo facendo adelle comunità”. “I costi sono diventati molto difficili da sostenere – continua Martelli – È necessario strutturare aiuti immediati che consentano alledi non aggravare ulteriormente il bilancio familiare, eded associazioni come la nostra di poter svolgere la propria funzione sociale.” “Un altro versante di ...

