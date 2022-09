Carlos Alcaraz è il numero 1 di cui il tennis aveva bisogno (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo i Big Three, è lui il primo dei Big Boh (ancora non sappiamo chi farà parte di questo club esclusivo, sempre che non diventi una faccenda monarchica, ma Jannik Sinner è pronto a entrarvi in tempi piùttosto repentini). Il tennis è uno sport in cui preparazione atletica, doti tattiche e mentali, coraggio e incoscienza sono essenziali per puntare a essere il migliore di tutti. Carlos Alcaraz nel variegato elenco di qualità sportive ha pochissime lacune, quasi nulle. Ed è per questo che la vittoria agli Us Open di ieri sera contro il norvegese Caspar Ruud è una non notizia. Avrebbe conquistato uno slam più prima che poi, lo ha fatto nell'ultimo major di una stagione iniziata vincendo i primi due Master 1000 (a Miami e Madrid), oltre a una lunga serie di partite dominate soprattutto nella stagione sul rosso, donando all'esterno quella ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo i Big Three, è lui il primo dei Big Boh (ancora non sappiamo chi farà parte di questo club esclusivo, sempre che non diventi una faccenda monarchica, ma Jannik Sinner è pronto a entrarvi in tempi piùttosto repentini). Ilè uno sport in cui preparazione atletica, doti tattiche e mentali, coraggio e incoscienza sono essenziali per puntare a essere il migliore di tutti.nel variegato elenco di qualità sportive ha pochissime lacune, quasi nulle. Ed è per questo che la vittoria agli Us Open di ieri sera contro il norvegese Caspar Ruud è una non notizia. Avrebbe conquistato uno slam più prima che poi, lo ha fatto nell'ultimo major di una stagione iniziata vincendo i primi due Master 1000 (a Miami e Madrid), oltre a una lunga serie di partite dominate soprattutto nella stagione sul rosso, donando all'esterno quella ...

