Attenzione ai tuoi risparmi, così gli hacker entrano sul tuo conto (Di lunedì 12 settembre 2022) Milioni di cittadini in tutto il mondo sono stati vittime, almeno una volta nella loro vita, di frodi ai danni del proprio conto corrente o della propria carta di credito. Scopriamo insieme i principali stratagemmi dei criminali informatici. Ci sono buone probabilità che potrebbe accadere anche a te. Senza dimenticare il rischio che corri ogni giorno con sms, email e link "malevoli" che permettono ai criminali informatici di accedere ai tuoi dati sensibili, cadendo tuo malgrado nella terribile trappola del pishing. I criminali non hanno certo più bisogno della tua carta di credito fisica per commettere frode. Invece, la frode con carta di credito si è evoluta in una delle minacce alla sicurezza informatica più comuni . Ad esempio, un hack di Capital One del 2019, ha rilasciato, negli Usa, i dati della carta di credito di oltre 100 ...

