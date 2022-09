Aggressione ad Anzio | 19enne preso a calci e pugni

(Di lunedì 12 settembre 2022) L’ha incontrato, mentre lui era al pub con gli amici e, forse per quella ragazzina ‘contesa’, per quei motivi sentimentali ‘irrisolti’, l’ha aggredito. E. L’ennesimo episodio di violenza è avvenuto nella serata di sabato ad, in via del porto Neroniano: è qui che unè stato colpito e ferito, probabilmente da un ragazzo più grande di lui. Che si è avvicinato al tavolo e che dalle ‘parole’ è passato ai fatti: ha alzato le mani e ha picchiato la ‘vittima’. La fuga dopo la violenza Gli amici delhanno cercato di difenderlo, di mettersi in mezzo, quasi come a fare da ‘scudo’. E a ‘proteggerlo’ dall’aggressore e dal suo gruppo, che nel frattempo continuava a inveire e a usare la violenza. Fino a quando non hanno ‘deciso’ di smettere e di ...

didove i medici lo hanno sottoposto ad esami radiografici. Gli sono stati dati 10 giorni di prognosi. In via del Porto Neroniano sono intervenuti i carabinieri. Le cause dell'... Anzio, movida violenta: aggredito mentre è insieme agli amici in un pub - Cronaca L'ha incontrato, mentre lui era al pub con gli amici e, forse per quella ragazzina 'contesa', per quei motivi sentimentali 'irrisolti', l'ha aggredito. E preso a calci e pugni. L'ennesimo episodio di ...