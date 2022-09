Venezia 79 | red carpet in grande stile per la cerimonia di chiusura

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 11 settembre 2022) Life&People.it Finale inalla 79 esima Mostra del Cinema diche giunge al termine dopo dieci giorni ricchi di star e look indimenticabili. Un redper ladiad altissimo livello glamour, look monocromatici e teatrali che non hanno deluso le aspettative. Cala il sipario sulla kermesse lagunare con l’ultima carrellata di acconciature, make-up e sfide a colpi di beauty. A chi il Leone d’oro dei look e dell’hairstyle? ROCIO MUNOZ MORALES L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Settembre 11, 2022 at 10:50 am.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright ...