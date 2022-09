Una Meloni da bere: bagno di folla a Milano. “Sinistra violenta, mi dipinge come un mostro” (Di domenica 11 settembre 2022) Si è chiuso sulle note dell’inno di Mameli il comizio della leader di Fratelli d’Italia, in piazza del Duomo a Milano. Un bagno di folla, quello di Giorgia Meloni, che ha poi concluso il suo intervento rivolgendo ai cittadini un appello al voto. “Penso che il centrodestra sia pronto, Fratelli d’Italia è pronta – ha detto Meloni – il primo punto è capire se siete pronti voi. Se siete pronti vi dovete ricordare due cose: non abbiamo ancora vinto niente, io prima combatto le battaglie quindi non ci si distrae fino al 25. Il 25 settembre tutti a votare”. La Meloni da Milano avvisa la Sinistra: “Basta toni violenti” “E’ una campagna elettorale molto violenta da parte degli avversari, si riesce a parlare poco ai cittadini, la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 settembre 2022) Si è chiuso sulle note dell’inno di Mameli il comizio della leader di Fratelli d’Italia, in piazza del Duomo a. Undi, quello di Giorgia, che ha poi concluso il suo intervento rivolgendo ai cittadini un appello al voto. “Penso che il centrodestra sia pronto, Fratelli d’Italia è pronta – ha detto– il primo punto è capire se siete pronti voi. Se siete pronti vi dovete ricordare due cose: non abbiamo ancora vinto niente, io prima combatto le battaglie quindi non ci si distrae fino al 25. Il 25 settembre tutti a votare”. Ladaavvisa la: “Basta toni violenti” “E’ una campagna elettorale moltoda parte degli avversari, si riesce a parlare poco ai cittadini, la ...

