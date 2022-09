Riccardo Mannino, chi è il marito di Alberto Matano: “Ecco come l’ho conosciuto” (Di domenica 11 settembre 2022) Riccardo Mannino è il marito di Alberto Matano, nasce nel 1967, ed ha quindi 55 anni. Vive a Roma, la città in cui si è laureato in Giurisprudenza; sempre nella Capitale svolge la professione di avvocato cassazionista. Al momento, Mannino è al centro del gossip perché si è sposato con il conduttore e giornalista Alberto Matano, di cinque anni più giovane. I due sono convolati a nozze l’11 giugno scorso a Labico, nel comune di Roma, e l’officiante del matrimonio è stata la collega ed amica Mara Venier. A Il Fatto Quotidiano, proprio quest’anno, Alberto Matano aveva dichiarato nel corso di un’intervista su marito: È vero, dopo tanti anni insieme, sposo Riccardo. Abbiamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022)è ildi, nasce nel 1967, ed ha quindi 55 anni. Vive a Roma, la città in cui si è laureato in Giurisprudenza; sempre nella Capitale svolge la professione di avvocato cassazionista. Al momento,è al centro del gossip perché si è sposato con il conduttore e giornalista, di cinque anni più giovane. I due sono convolati a nozze l’11 giugno scorso a Labico, nel comune di Roma, e l’officiante del matrimonio è stata la collega ed amica Mara Venier. A Il Fatto Quotidiano, proprio quest’anno,aveva dichiarato nel corso di un’intervista su: È vero, dopo tanti anni insieme, sposo. Abbiamo ...

zazoomblog : Chi è Riccardo Mannino marito di Alberto Matano? Cosa fa nella vita? Curiosità e biografia - #Riccardo #Mannino… - infoitcultura : Alberto Matano compie 50 anni: dall’addio commovente al Tg1 al matrimonio con Riccardo Mannino - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Matano ha 50 anni: bullizzato da piccolo e chi è il suo marito Riccardo, sette cose che non sapete - RZironda : RT @Corriere: Matano ha 50 anni: bullizzato da piccolo e chi è il suo marito Riccardo, sette cose che non sapete - angiuoniluigi : RT @Corriere: Matano ha 50 anni: bullizzato da piccolo e chi è il suo marito Riccardo, sette cose che non sapete -