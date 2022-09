Napoli Primavera, Frustalupi: “Siamo corti a centrocampo, arriverà qualcuno” (Di domenica 11 settembre 2022) Ieri il Napoli Primavera è incappato in una brutta sconfitta contro la Roma, che ha battuto gli azzurrini con il largo punteggio di 5-1. Al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di SpazioNapoli Nicolò Frustalupi, tecnico della Primavera. Di seguito quanto evidenziato: “Risultato molto largo? Sapevamo che la Roma è una squadra fortissima, per cui certamente mi aspettavo una gara molto difficile. Io credo che il problema sia più nella testa che nelle gambe. Abbiamo preso subito due gol all’inizio, lì i ragazzi non erano stanchi. Ho cercato di fare qualche rotazione, ma la partita contro il Liverpool si è evidentemente fatta sentire a livello mentale anche per coloro che non hanno giocato. A metà primo tempo Siamo riusciti a metterci a posto mentalmente e fisicamente, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 settembre 2022) Ieri ilè incappato in una brutta sconfitta contro la Roma, che ha battuto gli azzurrini con il largo punteggio di 5-1. Al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di SpazioNicolò, tecnico della. Di seguito quanto evidenziato: “Risultato molto largo? Sapevamo che la Roma è una squadra fortissima, per cui certamente mi aspettavo una gara molto difficile. Io credo che il problema sia più nella testa che nelle gambe. Abbiamo preso subito due gol all’inizio, lì i ragazzi non erano stanchi. Ho cercato di fare qualche rotazione, ma la partita contro il Liverpool si è evidentemente fatta sentire a livello mentale anche per coloro che non hanno giocato. A metà primo temporiusciti a metterci a posto mentalmente e fisicamente, ...

Luxgraph : Primavera, Dell'Aquila e Njie ribaltano il Cesena 2-1: Torino in testa - CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: Primavera battuta in trasferta dal Milan. Si torna in campo il 1° ottobre contro il Napoli ad Asseminello. ?? Match rep… - SportdelSud : ???? Sei partite e cinque sconfitte per il #NapoliPrimavera. Con il difensivismo ostinato di #Frustalupi, la salvezz… - Luxgraph : Primavera, Sassuolo rimontato da Berti e Di Stefano: 2-2 con la Fiorentina - giakimanca25 : RT @CagliariCalcio: Primavera battuta in trasferta dal Milan. Si torna in campo il 1° ottobre contro il Napoli ad Asseminello. ?? Match rep… -