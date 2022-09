Meloni: 'Per il Dl aiuti io fermo per un giorno la campagna elettorale' (Di domenica 11 settembre 2022) - 'Gli interessi degli italiani hanno la priorità' dice la leader di Fratelli d'Italia mentre il leader del movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, si dichiara pronto a votare il decreto ed il segretario ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 11 settembre 2022) - 'Gli interessi degli italiani hanno la priorità' dice la leader di Fratelli d'Italia mentre il leader del movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, si dichiara pronto a votare il decreto ed il segretario ...

demagistris : 6 miliardi per le bollette e 22 per le armi: ecco il governo Draghi, per volontà del ministro della guerra Guerini… - lauraboldrini : La destra omofoba se la prende pure con #PeppaPig. Per #Meloni è inaccettabile che in una puntata l’amico della pr… - lauraboldrini : #Orban, amico di Salvini e Meloni, blocca il #pricecap Ue del gas. #Putin esulta e spera che anche i suoi alleati… - Antigon25386936 : RT @PBerizzi: Ma che strano, sui social dell'on. Meloni e del sen. Salvini non c'è una parola di auguri alla senatrice a vita #lilianasegre… - patneg67 : RT @DonatellaPurger: Un magnifico @CarloCalenda stasera a #inondala7 ha completamente zittito la solita malevola #Concita con il suo fare d… -