L' ultimo viaggio di Elisabetta II | il feretro lascia Balmoral

rtl1025 : ???? 'Alla mia cara mamma, mentre inizia l'ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro defunto papà, voglio sem… - Agenzia_Ansa : Inizia l'ultimo viaggio della regina Elisabetta. Il feretro è destinato ad essere traslato da Balmoral per essere p… - fanpage : L'ultimo viaggio della #reginaelisabetta - darksoulsince94 : RT @michelasunny: il suo ultimo viaggio fa un certo effetto vederlo perché davvero è la fine di un'era #QueenElizabeth - infoitcultura : L’ultimo viaggio della regina Elisabetta II: oggi il feretro lascia Balmoral, direzione Edimburgo -

Il feretro di Elisabetta II ha lasciato la residenza scozzese di Balmoral, dove la regina 96enne è spirata tre giorni fa, per l'nel suo Paese fino al ritorno a Londra per il funerale, previsto lunedì 19. Si tratta dell'attuazione del piano previsto dalla cosiddetta 'operazione Unicorno', scattata con la morte ...È iniziato l'di Elisabetta II che si concluderà con i funerali di lunedì 19 settembre. Il feretro ha lasciato il castello di Balmoral, ...l feretro di Elisabetta II ha lasciato la residenza scozzese di Balmoral, dove la regina 96enne è morta tre giorni fa, per l’ultimo viaggio verso la sepoltura finale a Londra prevista lunedì 19. In ...Oggi l’ultimo viaggio della regina Elisabetta verso la dimora finale della sua sepoltura. Il feretro della sovrana, morta a 96 anni l’8 settembre,viene ...