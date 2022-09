LIVE Serie A: Bologna-Fiorentina 2-1 in due minuti; Lecce-Monza 1-1; Sassuolo-Udinese 1-1 (Di domenica 11 settembre 2022) Per la sesta giornata di Serie A, sono tre le partite in programma oggi alle 15. Si tratta del derby dell'Appennino fra Bologna e Fiorentina,... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Per la sesta giornata diA, sono tre le partite in programma oggi alle 15. Si tratta del derby dell'Appennino fra,...

juventusfc : Il primo drop è live! Assicurati un pacchetto Gold, Silver o Bronze: ognuno di loro può darti la possibilità di ot… - match_premier : Lazio vs Verona(Italian Serie A) Scores Lazio vs Verona(Italian Serie A) Live ???? Live HD ???? • Mobile?? ?????????… - match_premier : Lazio vs Verona(Italian Serie A) Scores Lazio vs Verona(Italian Serie A) Live ???? Live HD ???? • Mobile?? ?????????… - match_premier : Lazio vs Verona(Italian Serie A) Scores Lazio vs Verona(Italian Serie A) Live ???? Live HD ???? • Mobile?? ?????????… - match_premier : Lazio vs Verona(Italian Serie A) Scores Lazio vs Verona(Italian Serie A) Live ???? Live HD ???? • Mobile?? ?????????… -