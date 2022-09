L'Inter non è più la stessa, la squadra di Inzaghi procede a scatti nervosi (Di domenica 11 settembre 2022) L'Inter di Simone Inzaghi procede per scatti nervosi, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, analizzando questo avvio di stagione... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) L'di Simoneper, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, analizzando questo avvio di stagione...

gippu1 : Per la prima volta in campionato nella gestione Simone Inzaghi, l'Inter non ha mai calciato in porta nel primo tempo #InterTorino - Inter_Women : GHOUTHIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?? Non è finita! Forza ragazze ?? #JuventusInter 3? - 3? #ForzaInter #InterWomen - FBiasin : La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter. Richiesta 1,2 miliardi. Questo no… - antoniobianconi : @Gazzetta_it Bene ! Ora però questa vittoria richiede la foto principale in prima pagina. Non una inutile foto su J… - FilippoBuono : @Matador1337 @Inter @Il_Billa L'ultima parata era più difficile, dai. E comunque dovremmo considerare anche la capa… -