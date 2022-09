In Francia manca la senape: ecco perché (Di domenica 11 settembre 2022) Scarseggia uno degli alimenti più amati e utilizzati dai francesi. ecco le cause e le contromisure per far fronte al problema Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 settembre 2022) Scarseggia uno degli alimenti più amati e utilizzati dai francesi.le cause e le contromisure per far fronte al problema

HikenNoFede2 : 7 minuti senza segnare sono una dimostrazione di fragilità mentale pazzesca. Alla Francia manca terribilmente la l… - PigroNato : RT @giamel73: @CaprettoPaul Imbarco alle 22, attittai sul ponte 6. Arrivo a Livorno, bus in direzione Francia, con pausa lungo le varie cat… - _Morik92_ : @salpaladino @_caesar18 Vi scrivo chi mi manca: 1) Portiere Parma 3) Difensore LAFC 18) Commentatore tv 4) Vice al… - giamel73 : @CaprettoPaul Imbarco alle 22, attittai sul ponte 6. Arrivo a Livorno, bus in direzione Francia, con pausa lungo le… - Voicesearch_tra : RT @IT_AtoutFrance: Manca un anno alla Coppa del Mondo di rugby 2023 in Francia!8 settembre-28 ottobre 2023 #RWC2023 @michalakfred @France… -