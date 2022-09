Immobile + Luis Alberto: la Lazio si riscatta e supera il Verona (Di domenica 11 settembre 2022) Si è conclusa un’altra partita della sesta giornata del campionato di Serie A, la Lazio è riuscita a riscattare le ultime prestazioni un po’ altalenanti. I biancocelesti hanno conquistato tre punti importantissimi nel match davanti al pubblico amico contro l’Hellas Verona, la stagione per la compagine di Cioffi non svolta. II primo tempo si chiude a reti inviolate, la Lazio controlla il match ma senza concludere. La gara si sblocca nel secondo match e il marcatore è il solito Ciro Immobile. L’Hellas Verona ci prova nel finale, in pieno recupero è Luis Alberto a siglare il definitivo 2-0. La Lazio sale a quota 11 punti in classifica. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 settembre 2022) Si è conclusa un’altra partita della sesta giornata del campionato di Serie A, laè riuscita are le ultime prestazioni un po’ altalenanti. I biancocelesti hanno conquistato tre punti importantissimi nel match davanti al pubblico amico contro l’Hellas, la stagione per la compagine di Cioffi non svolta. II primo tempo si chiude a reti inviolate, lacontrolla il match ma senza concludere. La gara si sblocca nel secondo match e il marcatore è il solito Ciro. L’Hellasci prova nel finale, in pieno recupero èa siglare il definitivo 2-0. Lasale a quota 11 punti in classifica. L'articolo CalcioWeb.

