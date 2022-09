I complici sconosciuti dell' 11 settembre

Leggi su panorama

(Di domenica 11 settembre 2022) Oggi ricorre il 21° anniversario degli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti, pianificati dall'Afghanistan da Osama Bin Laden all’epoca leader e fondatore di al-Qaeda. Secondo quanto riportato dalla Commissione sull'11, l'ideatore del piano fu il kuwaitiano Khalid Shaykh Muhammad che nel 1996 fece visita a Bin Laden presentandosi come «un imprenditore in cerca di capitali e supporto logistico per compiere l'attacco, pur mantenendo una propria indipendenza dall’organizzazione terroristica». Dopo averci pensato a lungo tra il marzo e l'aprile del 1998, Bin Laden lo convocò e gli disse che era pronto a sostenere l'iniziativa che da quel da quel momento venne chiamata «Operazione aerei››. Il progetto originario'attentato prevedeva l’utilizzo di 25-26 dirottatori kamikaze, divisi in gruppi di 4-6 per aereo ma ci furono alcuni problemi ...