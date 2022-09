Glasgow-Napoli rinviata: non si gioca più il 13. Ecco la nuova data (Di domenica 11 settembre 2022) Come riferito da 'Sky Sport' è stata rinviata la partita di Champions League tra Glasgow e Napoli: Ecco le ultime notizie Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 settembre 2022) Come riferito da 'Sky Sport' è statala partita di Champions League trale ultime notizie

sscnapoli : ?? #RangersNapoli biglietti in vendita da domani alle 15:00. Le modalità di acquisto dei tagliandi ?? - LuigiLiccardo6 : RT @FrancescoRoma78: La gara di #Glasgow interdetta si supporters del #Napoli, come al ritorno agli scozzesi. È una roba assurda, mi chiedo… - FrancescoRoma78 : La gara di #Glasgow interdetta si supporters del #Napoli, come al ritorno agli scozzesi. È una roba assurda, mi chi… - sportli26181512 : Glasgow Rangers-Napoli di Champions League spostata a mercoledì 14 settembre: La partita del Napoli in Scozia è sta… - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, assenza importante in allenamento Spalletti rischia di perdere un'altra pedina i vista di Glasgow ??… -