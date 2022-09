Fedez e Chiara Ferragni incontrano Mattarella tra i box del Gp Monza, scatta il selfie col presidente – La foto (Di domenica 11 settembre 2022) Anche Chiara Ferragni e Fedez sono al Gran Premio d’Italia di Formula 1, a Monza. I due erano già stati avvistati dai fotografi mentre si aggiravano per il paddock, ma qualche minuto fa è arrivato il post su Instagram che lo conferma. La foto condivisa da entrambi i Ferragnez li ritrae assieme all’altro ospite illustre presente all’Autodromo in occasione del suo centesimo anniversario: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che prima dell’inizio della gara aveva visitato il box Ferrari e salutato alcuni piloti tra cui anche Lewis Hamilton. Sotto il post di Fedez e Ferragni spiccano i commenti dell’account Instagram di fotomontaggi eman russ che spesso ha scherzosamente incluso i due ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) Anchesono al Gran Premio d’Italia di Formula 1, a. I due erano già stati avvistati daigrafi mentre si aggiravano per il paddock, ma qualche minuto fa è arrivato il post su Instagram che lo conferma. Lacondivisa da entrambi i Ferragnez li ritrae assieme all’altro ospite illustre presente all’Autodromo in occasione del suo centesimo anniversario: ildella Repubblica Sergioche prima dell’inizio della gara aveva visitato il box Ferrari e salutato alcuni piloti tra cui anche Lewis Hamilton. Sotto il post dispiccano i commenti dell’account Instagram dimontaggi eman russ che spesso ha scherzosamente incluso i due ...

