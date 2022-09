F1 Gp Monza 2022, rabbia Ferrari per safety car: “La Fia ha dormito” (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – “C’è stata una vera dormita della Fia”. E’ la dura critica del team principal della Ferrari, Mattia Binotto, su quanto avvenuto nel finale del Gp d’Italia a Monza con la safety car entrata nella posizione sbagliata e rimasta in pista 8 giri. Risultato: gara congelata fino alla bandiera a scacchi, con la vittoria di Max Verstappen su Red Bull davanti alla rossa di Charles Leclerc. “Non sappiamo come sarebbe finita, ma è un peccato quello che è successo a fine gara con la safety car. Bisognava cercare di far ripartire la gara al più presto, ma hanno aspettato troppo, e non c’era motivo”, dice Binotto. “E’ un peccato perché anche dopo lo scorso anno ad Abu Dhabi si è parlato molto di come velocizzare tutte le operazioni per far ripartire la gara al più presto e oggi le condizioni c’erano. Quindi, anche se ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – “C’è stata una vera dormita della Fia”. E’ la dura critica del team principal della, Mattia Binotto, su quanto avvenuto nel finale del Gp d’Italia acon lacar entrata nella posizione sbagliata e rimasta in pista 8 giri. Risultato: gara congelata fino alla bandiera a scacchi, con la vittoria di Max Verstappen su Red Bull davanti alla rossa di Charles Leclerc. “Non sappiamo come sarebbe finita, ma è un peccato quello che è successo a fine gara con lacar. Bisognava cercare di far ripartire la gara al più presto, ma hanno aspettato troppo, e non c’era motivo”, dice Binotto. “E’ un peccato perché anche dopo lo scorso anno ad Abu Dhabi si è parlato molto di come velocizzare tutte le operazioni per far ripartire la gara al più presto e oggi le condizioni c’erano. Quindi, anche se ...

SkySportF1 : ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? - SkySportF1 : ?? VINCE VERSTAPPEN A MONZA ?? Il finale è tutto in regime di safety car I risultati ? - Agenzia_Ansa : Pubblico record per la F1 a Monza, atteso il presidente Mattarella. Frecce Tricolori e tanti vip per il centenario… - deegibons : F1 GP Monza, Binotto (Ferrari): 'Safety car? Dormita della Fia, non all'altezza' | Sky Sport… - Bob6Rock : RT @fattoquotidiano: Gp di Monza, Verstappen (verso il record di Schumi e Vettel) merita. Ma la chiusura dietro la safety car è un brutto s… -