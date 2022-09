Elezioni Svezia, exit poll: exploit dell’estrema destra che va oltre il 20%. Ma il centrosinistra rimane in vantaggio (Di domenica 11 settembre 2022) È un exploit quello dell’estrema destra alle Elezioni svedesi. Il 20,5% raccolto, almeno secondo i primi exit poll, dalla formazione Jimmie Akesson la trasforma nel secondo partito nazionale, dopo i socialdemocratici della premier uscente Madgalena Andersson, in testa con il 29,3% delle preferenze. Un risultato che, al momento, non permette alla coalizione di centrodestra di vincere le Elezioni: sommando tutti i voti dei partiti, il campo di sinistra è in leggero vantaggio (intorno al 50%) rispetto alla destra (48%). rimane comunque il risultato storico della destra che, con i risultati ancora parziali, è riuscita a superare anche i Moderati di Ulf Kristersson, fermi al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) È unquelloallesvedesi. Il 20,5% raccolto, almeno secondo i primi, dalla formazione Jimmie Akesson la trasforma nel secondo partito nazionale, dopo i socialdemocratici della premier uscente Madgalena Andersson, in testa con il 29,3% delle preferenze. Un risultato che, al momento, non permette alla coalizione di centrodi vincere le: sommando tutti i voti dei partiti, il campo di sinistra è in leggero(intorno al 50%) rispetto alla(48%).comunque il risultato storico dellache, con i risultati ancora parziali, è riuscita a superare anche i Moderati di Ulf Kristersson, fermi al ...

RaiNews : Mai fino a queste elezioni legislative la tradizionale destra svedese aveva preso in considerazione l'ipotesi di go… - MissioneStartup : RT @sole24ore: Svezia, elezioni: sinistra avanti negli exit poll ma è boom dell’estrema destra - ValentinaSaini : RT @gabrielecatania: Elezioni in #Svezia: complimenti Magdalena Andersson! Sembra che i socialdemocratici abbiano fatto un po' meglio del 2… - sole24ore : Svezia, elezioni: sinistra avanti negli exit poll ma è boom dell’estrema destra - chriss39461740 : RT @romatoday: In Svezia storico risultato dell'estrema destra (alleata con Meloni) -