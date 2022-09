Dal 1? Kean e Miretti, fuori Bonazzoli: le ufficiali di Juventus-Salernitana (Di domenica 11 settembre 2022) Juventus Salernitana- Posticipo delle 20:45, dove scenderanno in campo Juventus contro la Salernitana, di Davide Nicola. Posticipo delle 20:45 della sesta giornata di Serie A, che va verso gli sgoccioli. Nella gara delle 18:00 la Lazio di Maurizio Sarri, ha battuto per 2-0 il Verona, grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto. Partiamo dalle ufficiali dello Juventus Stadium, dove i Bianconeri cercano di ritrovare i 3 punti dopo il pari di Firenze. Per Allegri, di nuovo Perin in porta con Szczesny infortunato, sulle fascie agiranno Cuadrado e De Sciglio, a supporto dei due centrali: Bremer e Bonucci, non giocherà Gatti. A Centrocampo spazio per Miretti e Paredes, sulle due fascie agiranno Kostic e McKennie, adattato sulla sinistra. Davanti agirà il tandem d’attacco ... Leggi su seriea24 (Di domenica 11 settembre 2022)- Posticipo delle 20:45, dove scenderanno in campocontro la, di Davide Nicola. Posticipo delle 20:45 della sesta giornata di Serie A, che va verso gli sgoccioli. Nella gara delle 18:00 la Lazio di Maurizio Sarri, ha battuto per 2-0 il Verona, grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto. Partiamo dalledelloStadium, dove i Bianconeri cercano di ritrovare i 3 punti dopo il pari di Firenze. Per Allegri, di nuovo Perin in porta con Szczesny infortunato, sulle fascie agiranno Cuadrado e De Sciglio, a supporto dei due centrali: Bremer e Bonucci, non giocherà Gatti. A Centrocampo spazio pere Paredes, sulle due fascie agiranno Kostic e McKennie, adattato sulla sinistra. Davanti agirà il tandem d’attacco ...

romeoagresti : Qualche indicazione di formazione pre #JuveSalernitana ?? ?? Turno di riposo per Danilo ?? Bonucci-Gatti ?? La te… - romeoagresti : Prove all’antivigilia di #JuveSalernitana ?? ?? Possibile 4??3??3?? ?? Valutazioni in chiave turnover su Danilo, Br… - lifeelsee : @kean ritirati dal calcio basta sono piena - giallatantogaia : ceh alla fine ha messo davvero kean dal primo minuto porcodio - WennerGatta : @mike_fusco Pensavo un rosso dopo 15 minuti per accompagnare Kean fuori dal campo -