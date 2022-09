Covid, notizie di oggi. Ancora in calo i ricoveri, leggera frenata per le intensive. LIVE (Di domenica 11 settembre 2022) Si ferma il calo delle terapie intensive, che registrano un leggero aumento (+1), mentre continua la discesa dei ricoveri (-81). Sono stati 15.765 i casi di Covid nelle ultime ore, 18 i decessi. Da domani al via le prenotazioni coi vaccini aggiornati Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 settembre 2022) Si ferma ildelle terapie, che registrano un leggero aumento (+1), mentre continua la discesa dei(-81). Sono stati 15.765 i casi dinelle ultime ore, 18 i decessi. Da domani al via le prenotazioni coi vaccini aggiornati

DavidPuente : 1/ Torniamo sulla vicenda degli antinfiammatori e l'articolo del Corriere che ha scatenato i sostenitori delle 'ter… - Agenzia_Ansa : Gli uomini risponderebbero meglio ai vaccini contro il Covid delle donne, almeno alla prima dose. Le pazienti di se… - Agenzia_Ansa : Gli italiani non rinunciano alla mascherina anti Covid, a settembre boom di vendite. In calo gli acquisti di tampon… - Salepepe15 : @federicofubini Quando si vive in una gabbietta dorata ,come per la vicenda covid si narrano fantasie e notizie opportunistiche - SkyTG24 : #Covid19, notizie di oggi. Ancora in calo i ricoveri, leggera frenata per le intensive. LIVE -