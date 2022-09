Covid e restrizioni: perché c’è da preoccuparsi per il (non) programma Pd (Di domenica 11 settembre 2022) Siamo ormai sempre più vicini al giorno delle elezioni ed i cittadini dovranno scegliere tra diverse visioni del mondo dopo aver vissuto due anni di restrizioni delle libertà fondamentali. Il centro destra ha espresso chiaramente un progetto di tipo liberale con un piano di rilancio per l’economia basato su defiscalizzazione, aumento delle pensioni e snellimento della burocrazia generale e, tra i punti principali, ha indicato la via maestra della libertà di scelta vaccinale e la tutela delle libertà personali per la gestione di nuove possibili pandemie. Purtroppo non ho trovato nel programma del Pd una posizione chiara e schietta, almeno nel capito “Salute e territorio” su come affrontare una nuova crisi sanitaria, ma sono rimasto colpito dall’appoggio ideologico alla gestione pandemica iniziata nel 2020 ricca di restrizioni della ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 11 settembre 2022) Siamo ormai sempre più vicini al giorno delle elezioni ed i cittadini dovranno scegliere tra diverse visioni del mondo dopo aver vissuto due anni didelle libertà fondamentali. Il centro destra ha espresso chiaramente un progetto di tipo liberale con un piano di rilancio per l’economia basato su defiscalizzazione, aumento delle pensioni e snellimento della burocrazia generale e, tra i punti principali, ha indicato la via maestra della libertà di scelta vaccinale e la tutela delle libertà personali per la gestione di nuove possibili pandemie. Purtroppo non ho trovato neldel Pd una posizione chiara e schietta, almeno nel capito “Salute e territorio” su come affrontare una nuova crisi sanitaria, ma sono rimasto colpito dall’appoggio ideologico alla gestione pandemica iniziata nel 2020 ricca didella ...

