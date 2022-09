Coppa del Mondo di Triathlon, Seregni conquista uno splendido argento (Di domenica 11 settembre 2022) splendido secondo posto per Bianca Seregni nella prova di World Triathlon Cup di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, migliorando il risultato del 2021, quando giunse al terzo posto. L’azzurra è stata protagonista di un’ottima gara, uscendo per prima dall’acqua ed andando a comporre un quintetto di atlete che ha preso subito un buon vantaggio sulle altre atlete. Nella fase finale di corsa, poi, la francese Leonie Periault ha dato lo strappo decisivo, al quale solo l’azzurra è riuscita – anche se solo in parte – a resistere, visto che prima la messicana Lizeth Rueda Santos, poi la britannica Olivia Mathias e quindi la statunitense Summer Rappaport hanno via via perso terreno. La Periault è andata così a conquistare il successo finale, ma Bianca Seregni è giunta sul traguardo in seconda posizione in ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 11 settembre 2022)secondo posto per Biancanella prova di WorldCup di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, migliorando il risultato del 2021, quando giunse al terzo posto. L’azzurra è stata protagonista di un’ottima gara, uscendo per prima dall’acqua ed andando a comporre un quintetto di atlete che ha preso subito un buon vantaggio sulle altre atlete. Nella fase finale di corsa, poi, la francese Leonie Periault ha dato lo strappo decisivo, al quale solo l’azzurra è riuscita – anche se solo in parte – a resistere, visto che prima la messicana Lizeth Rueda Santos, poi la britannica Olivia Mathias e quindi la statunitense Summer Rappaport hanno via via perso terreno. La Periault è andata così are il successo finale, ma Biancaè giunta sul traguardo in seconda posizione in ...

