Alcaraz-Ruud in tv oggi | orario | canale e diretta streaming US Open 2022

Carlos Alcaraz e Casper Ruud si sfideranno nell'ultimo atto degli US Open 2022. Per lo spagnolo si tratta della prima finale a livello Slam a diciannove anni. Il norvegese, invece, già sa cosa si prova avendo raggiunto questo traguardo proprio quest'anno al Roland Garros, dove si è arreso in tre set contro Rafael Nadal. I due, oltre al titolo più prestigioso della carriera, si giocano anche la posizione numero uno del ranking mondiale. L'ultima volta che ci fu uno scossone in vetta al ranking dopo New York fu nel 2003. In quel caso l'iberico Juan Carlos Ferrero, oggi seduto proprio nel box di Alcaraz in vesti di coach, sorpassò lo statunitense Andre Agassi. I precedenti sorridono a Carlitos, che è avanti per 2-0 sullo scandinavo (4-0 il computo dei set). Secondo i bookmakers sarà lui ...

