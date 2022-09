Venezia 2022, Leone d’Oro a Laura Poitras. Leone d’Argento a Guadagnino (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – ‘All the beauty and the bloodshed’ di Laura Poitras (Stati Uniti), unico documentario in concorso, vince il Leone d’Oro della Mostra di Venezia 2022. La Giuria presieduta da Julianne Moore e composta da Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro e Rodrigo Sorogoyen, ha premiato con il premio principale il nuovo lavoro della regista premio Oscar per il documentario ‘Citizenfour’ nel 2015, che racconta la battaglia della celebre artista e attivista Nan Goldin per ottenere il riconoscimento della responsabilità della famiglia Sackler per le morti di overdose da ossicodone. Il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria della Mostra del cinema di Venezia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – ‘All the beauty and the bloodshed’ di(Stati Uniti), unico documentario in concorso, vince ildella Mostra di. La Giuria presieduta da Julianne Moore e composta da Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro e Rodrigo Sorogoyen, ha premiato con il premio principale il nuovo lavoro della regista premio Oscar per il documentario ‘Citizenfour’ nel 2015, che racconta la battaglia della celebre artista e attivista Nan Goldin per ottenere il riconoscimento della responsabilità della famiglia Sackler per le morti di overdose da ossicodone. Il– Gran Premio della Giuria della Mostra del cinema di...

