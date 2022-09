Uomini e Donne: Rosa Perrotta rompe il silenzio sulla crisi con Pietro Tartaglione e sulla psicoterapia (Di sabato 10 settembre 2022) Rosa Perotta fa chiarezza in merito al presunto allontanamento da Pietro Tartaglione, compagno che ha conosciuto e scelto a Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di sabato 10 settembre 2022)Perotta fa chiarezza in merito al presunto allontanamento da, compagno che ha conosciuto e scelto a

trash_italiano : L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di… - AndreaOrlandosp : Ricordare: 79 anni fa il Re tradì l’Italia con una fuga ingloriosa dalla guerra. Il riscatto della Patria fu il fru… - gualtierieurope : Oggi a Porta S. Paolo rinnoviamo l’omaggio alle donne e agli uomini che lottarono e diedero la vita per difendere l… - tramontataluna : io vi giuro che non me ne può fregar di meno se il patriarcato affligge anche gli uomini sopratutto perché non mi p… - burgaletta_elio : @MadameA02 Meglio cosi, perché voi donne avete bisogno sepre di noi uomini per progheare quindi non siete avanti a… -