Tragedia sulla Milano-Torino: ragazzo di 24 anni travolto dal treno (Di sabato 10 settembre 2022) Tragedia sulla linea ferroviaria Milano-Torino. Un giovane di 24 anni è stato travolto da un treno. Il dramma si è consumato all’altezza di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. Il giovane è stato investito dall’ultimo treno regionale diretto dalla Lombardia verso il capoluogo piemontese. ANSA/Tonino Di Marco /JI/archivioSul posto sono accorsi prontamente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 ma non c’è stato nulla da fare: l’impatto violentissimo con il convoglio diretto a Torino, non ha lasciato scampo al giovane che è morto sul colpo. Il 24enne – da quanto emerso – viveva a Chivasso. La circolazione ferroviaria è rimasta completamente interrotta per circa un’ora ma non ci sono state ... Leggi su formatonews (Di sabato 10 settembre 2022)linea ferroviaria. Un giovane di 24è statoda un. Il dramma si è consumato all’altezza di Torrazza Piemonte, in provincia di. Il giovane è stato investito dall’ultimoregionale diretto dalla Lombardia verso il capoluogo piemontese. ANSA/Tonino Di Marco /JI/archivioSul posto sono accorsi prontamente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 ma non c’è stato nulla da fare: l’impatto violentissimo con il convoglio diretto a, non ha lasciato scampo al giovane che è morto sul colpo. Il 24enne – da quanto emerso – viveva a Chivasso. La circolazione ferroviaria è rimasta completamente interrotta per circa un’ora ma non ci sono state ...

