Torna il caldo sull'Italia: ecco quanto durerà (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Torna il caldo ovunque in Italia. A darne notizia è iLMeteo.it per cui "l'aria sub-tropicale scivolerà sul bordo orientale di una zona ciclonica depressionaria che si formerà sulla Penisola Iberica a causa dell'ex-uragano Danielle". "Bel tempo su tutto il Paese con il ritorno di condizioni afose in Val Padana, dopo il recente maltempo. Sono previste temperature massime anomale per il mese di settembre: fino a 36°C al Sud, fino a 33/34°C al Centro, ma fino a 32°C anche al Nord e per giunta con molta umidità". Il ruolo dell'ex-uragano Danielle sarà quello di intensificare una perturbazione atlantica in arrivo sulla Penisola Iberica, che nel corso della settimana potrebbe arrivare anche in Italia. Da giovedì 15 settembre è previsto un sensibile peggioramento al Nord e poi verso il Centro, da venerdì 16 in estensione pure al Sud.

