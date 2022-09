Terra amara: le anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022 (Di sabato 10 settembre 2022) Nelle nuove puntate della soap turca “Terra amara” vediamo Yilmaz sconfitto alle elezioni (con probabili brogli) da Demir. Mentre Nazire esce dall’ospedale, Sermin diffonde false voci su Zuleyha e Yilmaz con l’intento di... Leggi su europa.today (Di sabato 10 settembre 2022) Nelle nuove puntate della soap turca “” vediamo Yilmaz sconfitto alle elezioni (con probabili brogli) da Demir. Mentre Nazire esce dall’ospedale, Sermin diffonde false voci su Zuleyha e Yilmaz con l’intento di...

ParliamoDiNews : Terra Amara Cosa Cambia nella Storia: Puntate 12-16 Settembre #10Settembre - tita_who : @_portamivia_ @lamazzadiilhan @thatsmelek Io uguale perché non guardo Terra Amara, ma ormai sono diventati famiglia… - SerieTvserie : Terra Amara cancellata da Canale 5? La soap va in pausa (ma potrebbe tornare presto in onda) - MEDIATURKEYSOAP : RT @tvblogit: Terra Amara cancellata da Canale 5? La soap va in pausa (ma potrebbe tornare presto in onda) - alebattistuzzi : @MasterAb88 Vai a leggere cosa ha scritto Tvblog. -