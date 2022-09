Rincari Gas: ecco come funziona la cottura della pasta a fuoco spento (Di sabato 10 settembre 2022) “Spegnere il fornello del gas dopo aver buttato la pasta in una pentola di acqua bollette”. È il consiglio di Gorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica nel 2021. Nei giorni seguenti, il suo suggerimento è stato ampiamente ripreso da giornali, cuochi, esperti di gastronomia e scienziati, generando un ampio dibattito che nel bene e nel male ha ricevuto molte più attenzioni. Il suggerimento ha creato un grande dibattito Si tratta di una storia che riemerge periodicamente sui giornali, accompagnata da commenti entusiasti o dure critiche. Il dibattito degli ultimi giorni è stato piuttosto acceso, anche a causa della particolare situazione in cui ci troviamo, con i prezzi del gas molto alti e la prospettiva di doverne risparmiare molto. Qualcuno ha difeso Parisi ricordando che ognuno può fare la propria parte per risparmiare energia, e chi invece lo ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 settembre 2022) “Spegnere il fornello del gas dopo aver buttato lain una pentola di acqua bollette”. È il consiglio di Gorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica nel 2021. Nei giorni seguenti, il suo suggerimento è stato ampiamente ripreso da giornali, cuochi, esperti di gastronomia e scienziati, generando un ampio dibattito che nel bene e nel male ha ricevuto molte più attenzioni. Il suggerimento ha creato un grande dibattito Si tratta di una storia che riemerge periodicamente sui giornali, accompagnata da commenti entusiasti o dure critiche. Il dibattito degli ultimi giorni è stato piuttosto acceso, anche a causaparticolare situazione in cui ci troviamo, con i prezzi del gas molto alti e la prospettiva di doverne risparmiare molto. Qualcuno ha difeso Parisi ricordando che ognuno può fare la propria parte per risparmiare energia, e chi invece lo ha ...

