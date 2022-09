Re Carlo III sarà un sovrano attento all’ambiente come lo è stato da Principe?

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 10 settembre 2022) Mentre il clamore e la commozione per la scomparsa della regina Elisabetta II non accennano a diminuire, nel Regno Unito e altrove si alzano le grida di acclamazione per il nuovo re,III, giunto sul trono a 73 anni dopo una vita spesa al fianco (ma c’è chi dirà nell’ombra) della sovrana. Cosa devono aspettarsi i sudditi inglesi e dei 14 Paesi del Commonwealth? Troppo presto, forse, per dirlo. Anche se, nel primo discorso pubblico alla nazione,ha voluto ribadire che vorrà seguire il modello esemplare della madre nel servire il suo popolo “con lealtà, amore e rispetto“. Ma su una cosa, forse, si può star certi: l’impegno del nuovo re in materia di ambiente. Certo, il nuovo ruolo gli impone una maggior discrezione rispetto a quando, dadi Galles, poteva concedersi anche dichiarazioni forti, pubbliche, sulla minaccia ...