Polonia-Brasile oggi, Mondiali volley 2022: orario semifinale, canale tv, programma, streaming (Di sabato 10 settembre 2022) Si entra oggi nel weekend decisivo ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile 2022. Sono rimaste solo le migliori quattro squadre a giocarsi il prestigioso ed ambitissimo primo gradino del podio. Il palcoscenico per gli atti conclusivi del torneo sarà la splendida Arena Spodek di Katowice, in Polonia, stesso impianto che ospitò lo scorso anno le finali dell’Europeo maschile. Il programma delle semifinali sarà aperto alle 18.00 dalla sfida ad altissima quota tra il Brasile e i padroni di casa della Polonia. Da un lato dunque i sudamericani in grado di vincere il Mondiale per tre edizioni consecutive tra il 2002 ed il 2010, dall’altro lato chi vuole provare ad imitarli, dando seguito ai trionfi del 2014 e del 2018. In campo tantissime della più grandi star internazionali che daranno ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Si entranel weekend decisivo ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile. Sono rimaste solo le migliori quattro squadre a giocarsi il prestigioso ed ambitissimo primo gradino del podio. Il palcoscenico per gli atti conclusivi del torneo sarà la splendida Arena Spodek di Katowice, in, stesso impianto che ospitò lo scorso anno le finali dell’Europeo maschile. Ildelle semifinali sarà aperto alle 18.00 dalla sfida ad altissima quota tra ile i padroni di casa della. Da un lato dunque i sudamericani in grado di vincere il Mondiale per tre edizioni consecutive tra il 2002 ed il 2010, dall’altro lato chi vuole provare ad imitarli, dando seguito ai trionfi del 2014 e del 2018. In campo tantissime della più grandi star internazionali che daranno ...

