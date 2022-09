LIVE Vuelta a España 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | cinque uomini intesta | Nibali nel gruppo all’inseguimento

Leggi su oasport

(Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA15.39 I battistrada sono quasi ai piedi del Puerto de Canencia con i suoi 7,5 km al 4,9% di pendenza media. 15.36 In testa ora dunque Marc Soler (UAE) e Robert Stannard (Alpecin), Thibaut Pinot (FDJ), Gino Mader (Bahrain) e Gregor Muehlberger (Movistar). Ilè distante 1?. 15.34 Continua inil lavoro della BORA per difendere il decimo posto in classifica di Jai Hindley da Louis Meintjes che è in fuga. 15.32 Stannard e Soler si sono quasi rialzati per aspettare i tre inseguitori. Si forma dunque un quintetto in testa alla corsa. 15.30 Foratura inper Remi Cavagna, uomo fidato di Remco Evenepoel. 15.28 8 km all’inizio del Puerto de Canencia. 15.25 ...