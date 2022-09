LIVE Superbike, GP Francia 2022 in DIRETTA: Bautista detta il ritmo, caduta per Razgatl?oglu e Rea! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 Baz a terra! Il francese perde il controllo in curva 13 e lascia spazio a Rinaldi che è terzo davanti a Bassani! -11 Scendono i giri da percorrere, Bautista mantiene la testa della corsa davanti a Redding ed a Baz. I primi due hanno un ritmo decisamente superiore al padrone di casa. -12 Il primo settore resta favorevole alla Ducati che riesce a tenere testa a Redding. Ottimo passo sino ad ora per l’alfiere del brand bavarese, terzo in qualifica. -13 Redding torna all’assalto di Bautista, l’iberico di Ducati sta provando in tutti i modi ad allungare. -14 Nuovo passaggio sul traguardo con Redding che continua a tenere il ritmo di Bautista. Il #19 di Ducati non sembra riuscire a fare la differenza. -15 ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 Baz a terra! Il francese perde il controllo in curva 13 e lascia spazio a Rinaldi che è terzo davanti a Bassani! -11 Scendono i giri da percorrere,mantiene la testa della corsa davanti a Redding ed a Baz. I primi due hanno undecisamente superiore al padrone di casa. -12 Il primo settore resta favorevole alla Ducati che riesce a tenere testa a Redding. Ottimo passo sino ad ora per l’alfiere del brand bavarese, terzo in qualifica. -13 Redding torna all’assalto di, l’iberico di Ducati sta provando in tutti i modi ad allungare. -14 Nuovo passaggio sul traguardo con Redding che continua a tenere ildi. Il #19 di Ducati non sembra riuscire a fare la differenza. -15 ...

zazoomblog : LIVE Superbike GP Francia 2022 in DIRETTA: tra poco gara-1 - #Superbike #Francia #DIRETTA: #gara-1 - corsedimoto : LIVE MOTOGP Gara-1 Superbike Magny-Cours. Segui in diretta il primo round francese con tempi, classifica e aggiorna… - gponedotcom : Rea e la Kawasaki scattano davanti a tutti nella prima manche del weekend con Toprak al fianco, dalla seconda fila… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #Bundesliga #Liga #Ligue1 #F1 #GpItalia… - gponedotcom : Riflettori accesi sulla qualifica del sabato mattina dopo che in FP3 Toprak ha siglato il miglior tempo, rifilando… -